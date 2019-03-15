رئيس الوزراء الأسترالي: منفذ الهجوم في نيوزيلندا مواطن أسترالي إرهابي متطرف يميني وعنيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شعار خبر عاجل لبوابة العين الإخبارية
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، أن منفذ أحد الهجومين على مسجدين في نيوزيلندا الجمعة متطرف يميني أسترالي.
وأضاف موريسون أن إطلاق النار على أحد المسجدين اللذين استهدفا في كرايست تشيرش نفذه مواطن أسترالي وصفه بأنه "إرهابي متطرف يميني عنيف"، مشيرا إلى أن سلطات نيوزيلندا تتولى التحقيق.
كانت الشرطة النيوزيلندية قد نشرت ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش، الجمعة، بعد استهداف مسجدين بالمدينة بعملية إطلاق نار أدت لسقوط قتلى ومصابين.
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