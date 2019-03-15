القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طائرات الاحتلال تقصف عشرات المواقع في قطاع غزة
أعلن الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الهجمات الجوية التي شنتها طائراتنا استهدفت نحو 100 موقع في قطاع غزة، من بينها الميناء الجديد في خان يونس والمكتب التنفيذي للأسرى.
وقصفت طائرات الاحتلال عشرات المواقع في قطاع غزة، الجمعة، بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه إسرائيل.
وكان الناطق أقر بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفاجأت بإطلاق صاروخين على إسرائيل من القطاع.
وترأس بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي عقب إطلاق الصواريخ جلسة طارئة لأجهزة الأمن في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب لتقييم الموقف، تلاه قصف طائرات الاحتلال القطاع.
وشهد العام الأخير توترا متزايدا على امتداد الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة منذ بدأ الفلسطينيون احتجاجات قرب الحدود في مارس/آذار الماضي بسبب الحصار المفروض على القطاع منذ سنوات.
واستهدف القصف 6 مبان تستخدمها قوات الأمن التابعة لحركة حماس، وتم إخلاؤها كإجراء احترازي، في حين سمعت انفجارات قوية هزت المباني في غزة.
وواصلت طائرات الاحتلال شن غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، ما أحدث دمارا هائلا وإصابة امرأة وزوجها بجروح خطيرة.
وأفاد مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" بأن طائرات الاحتلال شنت 40 غارة خلال أقل من 5 ساعات فجر اليوم، طالت مواقع لحماس وأهدافا مدنية.
وذكر أن إحدى الغارات استهدفت منزلا غرب رفح، ما تسبب في إصابة امرأة وزوجها بجروح خطيرة.
بالتزامن مع قصف الاحتلال للقطاع، أعلنت تل أبيب أن صافرات الإنذار دوت في عدة مستوطنات بعد إطلاق قذائف من داخل غزة.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تعلن استهداف نحو 100 موقع لحماس في غزة ردا على إطلاق صاروخين من القطاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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