انت الان تتابع عائلة تفقد 6 أفراد من أسرتها بحادث الطائرة الإثيوبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الطائرة الإثيوبية

أكد قريب عائلة كندية، أن ستة أفراد من العائلة من ثلاثة أجيال مختلفة من بين قتلى الطائرة الإثيوبية التي تحطمت الأحد الماضي، لافتًا إلى أن أفراد العائلة كانوا في طريقهم لقضاء عطلة في كينيا حينما تحطمت الطائرة بعد دقائق من إقلاعها. وكان «بريريت بريكسيت، 43 عاما، وكوشا فايديا، 37 عاما، وابنتاهما أشكا بريكسيت، 14 عاما، وأنوشكا بريكسيت، 13 عاما، ووالدا فايديا باناجيش فايديا، 73 عاما، وهانسيني فايديا، 67 عاما، من بين 18 كنديا قتلوا في الحادث، وكانوا يعيشون في برامبتون بتورونتو.

وقال مانانت فايديا شقيق كوشا لرويترز: «هذا أمر فظيع ومأساوي، وأشعر كأن كل سند لي في الحياة قد اختفى، لا أعرف كيف سنتخطى هذه المأساة»، لافتًا إلى أن «كوشا كانت تأمل من وراء الرحلة في أن تتعرف ابنتاهما على كينيا مسقط رأسها»، مضيفا أن هذه كانت أول زيارة لوالديه لكينيا منذ أكثر من