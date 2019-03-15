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الان تتابع رئيس وزراء أستراليا يشعر بـ«الفزع» بعد هجوم نيوزيلندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كانبيرا- الخليج 365:
قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إن التقارير التي تحدثت عن إطلاق نار مميت في مدينة
كرايستشيرش النيوزيلندية جعلته يشعر بالفزع.
وأضاف موريسون على تويتر :”لقد شعرت بالفزع من التقارير التي أتابعها عن إطلاق النار الخطير في كرايستشيرش بنيوزيلندا”.
وتابع: لا يزال الوضع يتكشف لكن تعاطفنا وصلواتنا مع أبناء عمومتنا (في نيوزيلندا)”.
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