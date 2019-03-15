رئيس وزراء أستراليا يشعر بـ«الفزع» بعد هجوم نيوزيلندا

جدة - عمرو شويل كانبيرا- الخليج 365:

قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إن التقارير التي تحدثت عن إطلاق نار مميت في مدينة

كرايستشيرش النيوزيلندية جعلته يشعر بالفزع.

وأضاف موريسون على تويتر :”لقد شعرت بالفزع من التقارير التي أتابعها عن إطلاق النار الخطير في كرايستشيرش بنيوزيلندا”.

وتابع: لا يزال الوضع يتكشف لكن تعاطفنا وصلواتنا مع أبناء عمومتنا (في نيوزيلندا)”.