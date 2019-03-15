الان تتابع بالصور: ضبط متفجرات واعتقال 4 بينهم إمرأة بعد هجوم دموي على مسجدين بنيوزلندا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ولنجتون -الخليج 365:

قالت الشّرطة النيوزيلندية إنّها اعتقلت أربعة أشخاص على خلفيّة إطلاق النار الذي استهدف الجمعة مسجدين في مدينة كرايست تشيرش، مشيرةً إلى أنّها عثرت أيضاً على عدد من العبوات الناسفة.

وقال المفوّض مايك بوش إنّ “هناك أربعة أشخاص رهن الاعتقال، ثلاثة رجال وامرأة”، مضيفاً أنّ هناك “العديد” من القتلى جرّاء إطلاق النار. وأشار إلى أنّ الجيش فكّك عبوات ناسفة عثر عليها في مركبات المشتبه فيهم.