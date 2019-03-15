رئيسة وزراء نيوزيلندا: حادث إطلاق النار على المسجدين يوم أسود فى تاريخنا

اعتبرت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن حادث إطلاق النار فى مسجدى مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة، أحد أسود أيام بلادها فى تاريخها.

وقالت أرديرن خلال مؤتمر صحفي إن ما حدث في كرايست تشيرش "عمل على درجة غير مسبوقة من العنف"، وأنه لا مكان في نيوزيلاندا لهذه الظاهرة ولمن نفذ هذا الهجوم.

وأضافت: "العديد من الضحايا أعضاء في مجتمعات المهاجرين، ونيوزيلندا هي بيتهم، وهم نحن".

وأكدت الشرطة سقوط 9 قتلى على الأقل وعشرات الجرحى في هجومين استهدفا مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش شرقي البلاد، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على 4 أشخاص على خلفية الهجوم.

وأفادت وسائل إعلام بأن أحد منفذى الجريمة أسترالي فى الـ28 من عمره ويعتنق فكرا عنصريا متطرفا.