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تركيا تقول إن الانتربول أصدر مذكرات حمراء في قضية خاشقجي

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة AFP كتاب اصدرته خديجة جنكيز خطيبة جمال حول قصتها مع الصحفي السعودي

أعلنت تركيا الخميس أن الانتربول أصدر مذكرات حمراء بحق 20 شخصا على علاقة بجريمة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.

وقتل خاشقجي، الذي كان يكتب لصحيفة "واشنطن بوست" ويعد ناقدا لسياسات ولي العهد الامير ، في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 تشرين الاول/اكتوبر العام الماضي.

وتبلغ المذكرات الحمراء التي يصدرها الانتربول الدول الاعضاء في منظمة الشرطة الدولية عن المشتبه بهم المطلوبين في احد البلدان.

وطلبت السلطات التركية مذكرات حمراء ل18 مشتبها بهم في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، ولإثنين آخرين في 21 كانون الأول/ديسمبر عام 2018، وفق وزارة العدل التركية.

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وقالت الوزارة على تويتر إن الانتربول أصدر المذكرات في 1 آذار/مارس بدون اعطاء تفاصيل أخرى عن المشتبه بهم.

وتقول تركيا إن الصحافي قتل على يد فريق من 15 شخصا قاموا بخنقه، ولم تظهر جثته حتى الآن.

ويحاكم 11 شخصا في بتهمة المشاركة في الجريمة، وقد طلب المدعي العام السعودي الإعدام لخمسة منهم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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