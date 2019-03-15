البرلمان البريطاني يوافق على مقترح الحكومة بتأجيل «بريكست»

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing وافق البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، على مقترح حكومة تيريزا ماي بتأجيل انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأيد 412 نائبا في مجلس العموم مقترح الحكومة، فيما عارضه 202 من أعضاء المجلس. وقبل ذلك رفض البرلمان عددا من التعديلات القانونية، بينها التعديل الذي يدعو الحكومة إلى تأجيل «بريكست» لإجراء استفتاء ثان حول انسحاب المملكة من الاتحاد الأوروبي. وصوت 334 نائبا ضد هذا التعديل، فيما أيده 85 نائبا.

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