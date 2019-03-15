مقتل 9 أشخاص بإطلاق نار داخل مسجد في نيوزيلاندا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Autonomous Non-Profit Organization "TV-Novosti"

لقي ما لا يقل عن 9 أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات بإطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وقالت الشرطة النيوزلاندية إن منفذ الهجوم رجل يرتدي خوذة ونظارات وسترة عسكرية، فتح النار في المسجد من سلاح أوتوماتيكي.

وأفادت القناة الأولى النيوزلاندية بوقوع إطلاق للنار في مسجد آخر، وكذلك في مستشفى المدينة.

وأعلنت شرطة نيوزيلندا عن اعتقال شخص على صلة بإطلاق النار على مسجد كرايست تشيرش، وقال مفوض الشرطة مايك بوش: "الشرطة استجابت لحادث خطير للغاية ومأساوي يتعلق بإطلاق النار في وسط كرايست تشيرش. هناك شخص محتجز حاليا، لكن الشرطة تعتقد أنه قد يكون هناك متورطون آخرون".

لحظة القبض على أحد منفذي الهجوم على المسجد في نيوزيلاندا

من المصري اليوم

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ووفقا له، الشرطة تعمل الآن في عدة أماكن في المدينة، وأكد القيام بكل ما يلزم لمعالجة الوضع.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن أحد المسلحين أسترالي من اليمينيين المتطرفين، وأنه قام بتصوير فيديو، وهو يطلق النار على المصلين في المسجد.

وبحسب صحيفة "نيوزيلاند هيرالد" ترك المتهم بالهجوم "بيانا" من 37 صفحة، أبلغ فيه عن نواياه​​​.

المصدر: وكالات © Mark Baker © Mark Baker