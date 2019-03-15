شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات التصويت اليوم فى الجمعية العمومية لـ"الصحفيين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضعت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين، عددًا من الإرشادات للناخبين فى الانعقاد الثانى للجمعية العمومية المقرر انعقادها اليوم الجمعة 15 مارس لانتخاب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة - حال اكتمال النصاب القانونى -، وجاءت الإرشادات الآتية:

- تسجيل الحضور يبدأ من الساعة 10 صباحا وحتى 12 ظهرا ويمكن مد التسجيل ساعة أخرى بقرار من اللجنة .

- فى حالة اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25% يبدأ الاجتماع مباشرة بمسرح النقابة بالطابق الأرضى لمناقشة جدول الأعمال.

- لا تبدأ عملية التصويت إلا عقب انتهاء اجتماع الجمعية العمومية وتلاوة التوصيات.

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-عقب اكتمال الجمعية العمومية تتوقف عمليات تسجيل الحضور، ويحق للزملاء الذين لم يسجلوا أسماءهم التوجه مباشرة إلى اللجان الانتخابية.

- فى حالة عدم اكتمال الجمعية العمومية بحضور 25 % من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة يؤجل انعقادها الى الجمعة 29 مارس 2019 ويكون انعقادها صحيحًا بنفس النسبة السابقة وهو 25 % من الأعضاء المسددين للاشتراك.

- فى حالة عدم حصول أحد المرشحين لمنصب النقيب على الأغلبية المطلقة وهى 50% +1 من الأصوات الصحيحة تعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات فى اليوم الثانى 16 مارس 2019 من الساعة الثالثة ظهرا إلى الساعة السابعة مساءً، ويكون الانتخاب فى هذه الحالة بالأغلبية النسبية وعند تساوى الأصوات يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

- يكون انتخاب أعضاء المجلس بالأغلبية النسبية للأصوات الصحيحة للحاضرين فإذا تساوت الأصوات بين أكثر من مرشح يتم الاقتراع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.

- فرز الأصوات يتم بصورة علنية بقاعة حسنين هيكل.