كتب رضا حبيشى

بدأ المهندس كامل الوزير وزير النقل الجديد، جولة لمحطة مصر برمسيس لمتابعة انتظام حركة القطارات، حيث تفقد الأرصفة وتابع أعمال حجز التذاكر. وتابع وزير النقل، خلال جولته صباح اليوم، انتظام الخدمة بالمحطة، وتفقد شبابيك حجز التذاكر، حيث تعد الجولة الثانية له منذ توليه مسئولية وزارة النقل الاثنين الماضى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يبدأ جولة بمحطة مصر لمتابعة انتظام حركة القطارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.