شرطة نيوزيلندا تعلن مقتل العشرات في حادث "مسجد كرايس تشيرش" والصحة تعلن غلق مستشفى المدينة

ترجمة: أحمد أبو عقيل

فتح مسلح النار على مسجد بوسط مدينة كرايستشيرش وأكدت أنباء عن وقوع خسائر، وقالت تقارير شرطية أن عشرات من الوفات والإصابات وقعت نتيجة إطلاق النار على العشرات من الأشخاص.

أكد مفوض الشرطة مايك بوش، أن هناك العشرات من الوفيات ولكن لم يتم حصرها حتى الأن، وطالب المواطنين تجنب الذهاب إلى المساجد في جميع أنحاء نيوزيلندا الليلة،

كما طالب سكان وسط كرايستشيرش البقاء في منازلهم والإبلاغ عن أي سلوك مشبوه على الفور إلى 111.

وأكدت الشرطة أن جميع مدارس كرايستشيرش قد تم إغلاقها.

وكشف مسؤل في قوات الشرطة في نيوزيلاندا أنه تم تصوير رجل مسلح، يعتقد أنه أسترالي الجنسية، وهو يطلق النار على الضحايا في المسجد - وكتب بيانًا يعلن فيه نواياه.

وأكد شاهد عيان في سن المراهقة قائلا: "لقد ركضت بأسرع ما يمكن ، على السياج إلى متنزه هاجلي، لم أتوقف عندما بدأ صوت الطلقات سمعت أكثر من 50".

وقال شاهد آخر إنه هرب بعد سماع اطلاق النار للحافظ على حياته بينما قتل أصدقاؤه بالرصاص من حوله في المسجد.

ووصف رئيس الوزراء الهجمات بأنها "واحدة من أحلك أيام نيوزيلندا".

وأعلنت مستشفى كرايستشيرش أنه تم إلغاء جميع المواعيد ظهر اليوم ولم يدخل أي من الموظفين أو المرضى المبنى أو يغادره، وطالبت السكان بعدم الذهاب إلى المستشفى ما لم تكن حالة طارئة.