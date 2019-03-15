طيران الإحتلال يشن ضربات جوية على غزة بعد إطلاق صاروخين على تل أبيب

إعداد: دينا عادل

قصف طيران الإحتلال الإسرائلي منشآت لحركة حماس في قطاع غزة اليوم الجمعة بعد ساعات من إطلاق صاروخين من القطاع على تل أبيب في أول هجوم من نوعه منذ حرب عام 2014.

ولم ترد تقارير على الفور عن سقوط قتلى أو جرحى في الضربات الجوية التي استهدفت ستة مبان تستخدمها قوات الأمن التابعة للحركة وتم إخلاؤها كإجراء احترازي.

وقال شهود إن انفجارات قوية نتيجة الضربات الجوية هزت المباني في غزة وأضاءت السماء فوق المواقع التي قصفت.

وأكد جيش الإحتلال الإسرائيلي أنه يهاجم ما وصفها ”بمواقع إرهابية“ في غزة. وفي مؤشر...