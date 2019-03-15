انشقاق 800 عضو عن حزب أردوغان

24- إمارات
أعلن 800 عضواً من حزب العدالة والتنمية الحاكم في إزمير، غرب تركيا، الانشقاق عن الحزب وانضمامهم إلى حزب الشعب الجمهوري المعارض.
ونقلت زمان التركية اليوم الخميس، عن صحيفة "بيرغون"، أن رئيس بلدية بيراكلي المنتمي لحزب الشعب الجمهوري، ساردار سندال، رحب بالمنشقين في حفل رسمي، معتبراً استقالاتهم "خطوة على الطريق الصحيح".
وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة عن مسؤول محلي بحزب العدالة والتنمية في قونيا محمد كورون، أنه استقال من الحزب ومن مسؤولياته فيه في منطقة خلق بينار، الحزب، وأن "دعم أهالي المنطقة لحزبنا يتضاءل يوماً بعد يوم بسبب...
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