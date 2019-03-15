غدًا.. قطع الكهرباء عن قرى زفتى لمدة ساعتين لإجراء الصيانة

لغربية – مصطفى عادل



أعلن المهندس أشرف محمد الحسينى، رئيس قطاع كهرباء شرق الغربية، عن فصل التيار الكهربائى من محطتى "زفتى 1، وزفتى 2"، غدًا السبت، لمدة ساعتين من السادسة والنصف صباحًا وحتى الثامنة والنصف لإجراء الصيانة اللازمة.

وأوضح أن المناطق التى ستتأثر بانقطاع التيار الكهربى، هى مدينة زفتى بالكامل، وخطوط الريف وتشمل قرية كفر كلا الباب وجميع خطوط زفتى بالكامل ما عدا قريتى ميت المخلص وشرشابة.