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سقوط قتلى في حادثي إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلند

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رويترز

قالت الشرطة إن عدة قتلى سقطوا فى مسجدين بمدينة كرايست تشيرش فى نيوزيلندا، اليوم الجمعة، حين فتح مسلح واحد على الأقل النار على المصلين.

أفراد من خدمة الطوارئ يحملون مصابا إلى المستشفى بعد تقارير عن إطلاق رصاص بمدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا يوم الجمعة.

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وقال شهود لوسائل الإعلام إن رجلا يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائيا على الناس في مسجد النور.

وقالت الشرطة إنها تحتجز شخصا لكنها ليست واثقة من عدم وجود شركاء له.

وقال مفوض شرطة نيوزيلندا مايك بوش ”على حد...

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