رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث إذاعي ان "المواقف الاوروبية والاميركية حول موضوع النزوح السوري في لبنان ليست بجديدة ونحن في المرصاد لهذه المواقف التي تساعد على بقاء النازحين في لبنان فنحن نريد ان تكون المساعدة لعودتهم الامنة الى بلدهم".
وأشار إلى ان "وزير شؤون النازحين صالح الغريب بصدد اعداد ورقة عملية ستعرض على مجلس الوزراء لاقرارها ليكون هناك تضامن حكومي حولها".
كانت هذه تفاصيل خبر ماريو عون: نحن بالمرصاد للمواقف الاوروبية والاميركية حول موضوع النزوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.