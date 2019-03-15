ماريو عون: نحن بالمرصاد للمواقف الاوروبية والاميركية حول موضوع النزوح

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ماريو عون في حديث إذاعي ان "المواقف الاوروبية والاميركية حول موضوع النزوح السوري في لبنان ليست بجديدة ونحن في المرصاد لهذه المواقف التي تساعد على بقاء النازحين في لبنان فنحن نريد ان تكون المساعدة لعودتهم الامنة الى بلدهم".

وأشار إلى ان "وزير شؤون النازحين صالح الغريب بصدد اعداد ورقة عملية ستعرض على مجلس الوزراء لاقرارها ليكون هناك تضامن حكومي حولها".