المرعبي: الخطابات الغوغائية لباسيل عن موضوع النازحين لن تقدم ولا تؤخر

اعتبر وزير الدولة السابق لشؤون النازحين معين المرعبي، "ان تأثير لبنان بموضوع النازحين لا يتخطى ال 10 بالمئة وكل الغوغائية التي نسمعها في خطابات باسيل لن تقدم ولا تؤخر،" مشيرا الى ان "باسيل تخلى عن دوره بعدم الاستفادة من الفرص المتاحة لدعم النازحين في المؤتمرات الدولية".

ولفت المرعبي في حديث اذاعي، الى ان "باسيل لا يؤمن بالمؤتمرات الدولية ولا يريد حتى لمؤتمر سيدر ان يتحقق،" ورأى ان "المطلوب لعودة النازحين ان يقوم المجتمع الدولي بالضغط على الرئيس السوري بشار الاسد من اجل عودة اللاجئين وهو لا يريد عودتهم،" مشيرا الى "بدعة النظام السوري بوجوب الحصول على النازح على تأشيرة للدخول الى سوريا، ما يؤكد هدف الاسد باحداث تغيير ديموغرافي في سوريا".

ودعا المرعبي، باسيل، الى ان "بدل ان يلقي الخطابات في موضوع النازحين، فليطلب من الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، ان يخلي البيوت المحتلة للنازحين السوريين في سوريا" ليتمكنوا من العودة اليها".