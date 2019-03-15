الجمهورية: الحريري إلى باريس في الساعات المقبلة

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجمهورية" انّ رئيس الحكومة سعد الحريري سيزور باريس في الساعات المقبلة، لكنها لم تُشِر الى احتمال تعريجه على الرياض في طريق عودته الى بيروت.

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