موسى: مجلس النواب مستعد لمناقشة الموازنة والكرة الآن في ملعب الحكومة

أكد عضو مكتب مجلس النواب ميشال موسى في حديث صحفي أن جدول المجلس حافل، بدءاً بجلسة الاسئلة والاجوبة، اضافة الى مشاريع القوانين التي ستطرح خلال العقد العادي الاول للمجلس الذي سيبدأ الثلثاء في 17 آذار الحالي.
واوضح انّ المجلس مستعدّ لمناقشة الموازنة العامة للدولة لسنة 2019 في حال أحالتها الحكومة إليه، لافتاً الى "أنّ الكرة الآن في ملعب الحكومة وليس في المجلس، وعندما تقرّها سنناقشها فوراً". وأكد "أنّ هناك عدداً من مشاريع القوانين الإصلاحية التي يجب على المجلس إقرارها، وهي ضرورية للمباشرة في ورشة الإصلاح"، مشيراً الى وجود عدد كبير من القوانين يطاول بنحو غير مباشر مؤتمر "سيدر ومن الضروري إقرارها.
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