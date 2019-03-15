أدرعي حمل منظمة حماس مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه

أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي انه ردًا على اطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تم ضرب نحو 100 هدف إرهابي في أنحاء القطاع. وأضاف "شنت هذه الليلة طائرات ومروحيات حربية وقطع طائرة تابعة لجيش الدفاع سلسلة غارات على نحو 100 هدف إرهابي تابع لمنظمة حماس الإرهابية في أنحاء قطاع غزة".

وأوضح انه "من بين هذه الأهداف تم استهداف مركز مكاتب مقرّ الضفة التابع لمنظمة حماس في حي الرمال بوسط مدينة غزة المسؤول عن توجيه الناشطين الإرهابيين من حماس في يهودا والسامرة عن طريق قيادة العمليات التخريبية، وبناء الشبكات الارهابية ونقل الاوامر للعمليات التخريبية وغيرها". وأضاف "تم قصف الموقع المركزي لإنتاج الوسائل القتالية الصاروخية في القطاع. الحديث عن موقع تحت أرضي ذي قدرة على إنتاج قذائف صاروخية في قطاع غزة".

وأشار إلى انه "تم استهداف عدد من المجمعات العسكرية، من بينها موقع تابع لقوة حماس البحرية المستخدَم ايضًا لإنتاج الوسائل القتالية واستهداف موقع تدريبات عسكري يستخدم كمركز تابع لمنظومة الوسائل الجوية بدون طيار التابعة لحماس جنوب قطاع غزة. كما تم استهداف مواقع وبضع الشبكات التحت أرضية".

وحمل منظمة حماس الإرهابية مسؤولية كل ما يحدث في قطاع غزة وينطلق منه، لافتا إلى ان "جيش الدفاع ينظر بخطورة الى أي محاولة للمساس بمواطني إسرائيل، وسيواصل العمل بحزم ضد هذه النشاطات الإرهابية".