الشرطة بنيوزيلاندا تعلن العثور على متفجرات في مركبات اعترضتها

أعلنت الشرطة في نيوزيلاندا العثور على متفجرات في مركبات اعترضتها.
وكانت وسائل إعلام محلية في نيوزيلندا اعلنت أن تسعة أشخاص قتلوا نتيجة إطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا، لافتة إلى ان منفذ حادثة إطلاق النار، مواطنا أستراليا يتمتع بوجهة نظر يمينية متطرفة.
وأعلنت شرطة نيوزيلندا أيضا اعتقال 4 أشخاصعلى صلة بالحادثة. وأكد مفوض الشرطة مايك بوش عن وجود آخرين بالمدينة على صلة بحادثة إطلاق النار على المسجد.
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