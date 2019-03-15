رئيسة وزراء نيوزيلندا عن حادثة "كرايست تشيرش": من أحلك الأيام بتاريخ البلاد

علقت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن على حادثة إطلاق نار على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش ، قائلة: "إنها واحدة من أحلك الأيام في تاريخ البلاد".

وأعلنت وسائل إعلام نيوزيلندية، إن عددا من القتلى سقطوا بإطلاق نار استهدف "مسجدين" في مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا.

وذكر مفوض شرطة نيوزيلندا أن قتلى إطلاق الرصاص في كرايست تشيرش وقعا في موقعين بمسجدين مختلفين في المدينة. وأضاف انه تم اعتقال شخص واحد بعد الحادث، مضيفا "لكن الهجوم لم ينته بعد".

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عدد القتلى يتخطى الـ27 شخصاً، فضلاً عن عدد من الجرحى، كما نقلت عن شهود عيان سماعهم إطلاق أكثر من 50 عياراً نارياً أثناء الهجوم.