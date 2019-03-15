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زلزال بقوة 6.5 درجات ضرب جنوب شرق بوليفيا

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أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.5 درجات وقع قرب مدينة كوتشامبابا في جنوب شرق بوليفيا في وقت مبكر اليوم، مشيرة الى أن الزلزال وقع على مسافة نحو 55 كيلومترا جنوب شرقي كوتشامبابا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن سقوط مصابين.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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