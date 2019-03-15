زلزال بقوة 6.5 درجات ضرب جنوب شرق بوليفيا

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا بقوة 6.5 درجات وقع قرب مدينة كوتشامبابا في جنوب شرق بوليفيا في وقت مبكر اليوم، مشيرة الى أن الزلزال وقع على مسافة نحو 55 كيلومترا جنوب شرقي كوتشامبابا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان قد أسفر عن سقوط مصابين.