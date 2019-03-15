الفصائل الفلسطينية تطلق صواريخ جديدة باتجاه المستوطنات القريبة من غزة

أفادت قناة "الحدث" بأن الفصائل الفلسطينية أطلق صواريخ جديدة باتجاه المستوطنات القريبة من قطاع غزة.
كما أفادت بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في سيدروت وعسقلان.
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