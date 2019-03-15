بالصور.. أكثر من 27 قتيلًا في هجوم على مسجدين بنيوزيلندا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قُتل العديد، من الأشخاص بإطلاق نار استهدف مسجدين خلال صلاة الجمعة، في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، بحسب ما أفادت الشرطة، التي أكدت أنها اعتقلت 3 رجال وامرأة.

وقال المفوض، مايك بوش، إن القتلى سقطوا "على حد علمنا في موقعين، الأول في مسجد بشارع دينز والثاني في مسجد آخر بشارع لينوود"، وفق "العربية .نت".

كما لفت بوش إلى أنه تم العثور على متفجرات مثبتة في مركبات اعترضتها الشرطة.

وأضاف: "ندعو الجميع في وسط كرايست تشيرش إلى عدم النزول إلى الشارع، والإبلاغ عن أي تصرف مشبوه".

وبحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن عدد القتلى يتخطى الـ27 شخصًا، فضلاً عن عدد من الجرحى، كما نقلت عن شهود عيان سماعهم إطلاق أكثر من 50 عياراً نارياً أثناء الهجوم.

وطوقت قوات الأمن مساحة كبيرة من المدينة، وقالت الشرطة في بيان إنها "تستجيب بكامل قدرتها" مع ما يحدث، "لكن المخاطر ما زالت مرتفعة للغاية".

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وأثناء إطلاق النار، كان مسجد النور في شارع دينز يعج بالمصلين، بمن فيهم أعضاء فريق بنغلاديش الوطني للكريكيت، الذين لم يصابوا بأذى.

وقال أحد الشهود لموقع "ستاف.كو.إن زي" الإخباري إنه كان يصلي في المسجد عندما سمع إطلاق نار. وأثناء فراره، رأى زوجته ميتة أمام المسجد.

وخصصت البلدية خطاً هاتفياً لذوي الطلاب القلقين على مصير أبنائهم الذين كانوا يشاركون في مكان غير بعيد بمسيرة ضد تغير المناخ.

ولم تتوافر معلومات رسمية عن العدد الدقيق للضحايا.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الجمعة إن التقارير التي تحدثت عن إطلاق نار مميت في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية جعلته يشعر بالفزع.

وأضاف موريسون على تويتر :"لقد شعرت بالفزع من التقارير التي أتابعها عن إطلاق النار الخطير في كرايستشيرش بنيوزيلندا".