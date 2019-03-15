تهدد حياة المواطنين.. الزراعة تعلن عدد حالات عقر الكلاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كشفت الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن ارتفاع معدلات عقر المواطنين هذا العام.

وقال الدكتور حسن الجعويني، رئيس الإدارة المركزية لصحة العامة بهيئة خدمات الطب البيطري بوزارة الزراعة، إن عام 2018 سجل ما يقرب من 410 آلاف حالة عقر بمختلف محافظات الجمهورية، وسجل عام 2017 370 ألف حالة.

وأوضح الجعويني، لمصراوي، أن سبب استخدام سم الاستروكين للتخلص من الكلاب؛ لأنه الوسيلة الأرخص، لافتًا إلى أن 25 جرامًا من الاستروكين تكفي لقتل كلب.

وأضاف، أن السم، مستورد من الهند من خلال مناقصة للهيئة ويتقدم لها أكثر من شركة، لافتًا إلى أن المادة تقتل الكلب في مدة تترواح مابين 3 دقائق إلى 16 دقيقة .

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وأشار رئيس الإدارة المركزية، إلى أن الميزانية المخصصة لهذا الشأن لم تتجاوز حاجز المليون جنيه بينما ما نحتاجه للحد من مخاطر الكلاب الضالة 750 مليون جنيها.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن صحة الإنسان أهم بكثير من الحيوان خصوصاً عندما يهدد الحيوان المواطنين وحياتهم.

وأضاف القرش، لمصراوي، أن الزراعة ليست الجهة الوحيدة المعنية بالملف بل يجب على جميع الجهات الأخرى العمل من خلال توفير آليات التوعية والترشيد.

وأشار إلى أن الكلاب غير المرخصة والضالة، السبب الرئيسي في حالات العقر التي نشاهدها من وقت لآخر.