بالصور.. رياح محملة بالأتربة تضرب القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت مناطق بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، رياحًا شديدة محملة بالأتربة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من أن طقس اليوم الجمعة، قد يشهد تقلبات، تتمثل في رياح محملة بالأتربة، وأمطار.

وأعلنت الهيئة، موجة من الطقس السيئ، تضرب البلاد، بدأت أمس الخميس، وذروتها السبت المقبل، موضحًا أن الموجة تشهد أيضًا انخفاضًا في درجات الحرارة.