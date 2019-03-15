"الربيع ملوش أمان".. الأرصاد: تقلبات جوية مفاجئة اليوم وغدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن اليوم وغدًا، يشهد الطقس انخفاضًا في درجات الحرارة بمعدل درجتين، مع فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية والشمالية الغربية وشمال وجنوب سيناء والدلتا وقد تمتد إلى محافظة القاهرة.

وأوضح عطا لمصراوي، أن سبب انخفاض درجات الحراراة وحدوث تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة يرجع إلى أن الفصول الانتقالية تتميز بالتغيرات الحادة والسريعة في درجات الحرارة، مضيفًا: "جو الربيع الذي بدأ مبكرًا متقلب وملوش أمان".

ولفت إلى وجود حالة من عدم الاستقرار الشديدة اجتاحت جميع أنحاء الجمهورية، كما أن الانتقال من فصل بارد إلى فصل ساخن يلاحظ فيهما صفات "البرودة والحرارة".

ونوه إلى أن البلاد متأثرة بالرياح الشمالية الغربية المصاحبة بالهواء البارد، والانخفاض في درجات الحرارة يصاحبها نشاط للرياح لن تصل لحد العاصفة مع فرص سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية ومن خفيفة إلى متوسطة على القاهرة والدلتا.