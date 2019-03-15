محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):
أجرى مصنع بوينج بأمريكا، أمس الخميس، أولى الرحلات التجريبية لطائرة "مصر للطيران" الجديدة "الدريملاينزر"، استعدادًا لتسليمها إلى القاهرة مارس الجاري.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الطائرة الجديدة كالآتي:
- ضمن صفقة طائرات تضم 45 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار.
- من طراز بوينج 787-9، وتعمل بمحركات رولز رويس.
- طائرة مدنية نفاثة يطلق عليه "طائرة الأحلام".
- متوسطة الحجم واسعة البدن، تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبًا.
- قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.
- تعد الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم.
- تم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.
- تتميز بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، ويمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير.
- تتميز بمساحة نوافذها الكبيرة، ويمكن التحكم في معدل سطوع النافذة بضغطة زر واحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بمحرك "رولز رويس".. ماذا تعرف عن طائرة "الديمرلاينزر" الجديدة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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