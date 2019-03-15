بمحرك "رولز رويس".. ماذا تعرف عن طائرة "الديمرلاينزر" الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أجرى مصنع بوينج بأمريكا، أمس الخميس، أولى الرحلات التجريبية لطائرة "مصر للطيران" الجديدة "الدريملاينزر"، استعدادًا لتسليمها إلى القاهرة مارس الجاري.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز المعلومات عن الطائرة الجديدة كالآتي:

- ضمن صفقة طائرات تضم 45 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار.

- من طراز بوينج 787-9، وتعمل بمحركات رولز رويس.

- طائرة مدنية نفاثة يطلق عليه "طائرة الأحلام".

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- متوسطة الحجم واسعة البدن، تتراوح سعتها لما يعادل من 210 إلى 330 راكبًا.

- قادرة على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كلم دون توقف.

- تعد الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم.

- تم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

- تتميز بمقاعدها التي تم تصميمها بعناية، ويمكن فردها إلى 180 درجة لتصبح كالسرير.

- تتميز بمساحة نوافذها الكبيرة، ويمكن التحكم في معدل سطوع النافذة بضغطة زر واحدة.