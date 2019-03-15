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إطلاق نار في محيط مسجد بنيوزيلندا وسقوط مصابين

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نشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش اليوم الجمعة بعد تقارير أفادت بإطلاق عدة أعيرة نارية وأبلغ شهود في مسجد وسائل إعلام بسقوط مصابين.

ونصحت الشرطة المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم.

ولم يعلق مسؤولو الشرطة بعد على ما إذا كان الحادث وقع فى المسجد أم على مقربة منه ،ولا يوجد تأكيد رسمي بشأن المصابين.

وقال وسائل إعلام إنه تم إطلاق الرصاص قرب

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مسجد وقال شاهد لقناة وان نيوز التلفزيونية إنه رأى ثلاثة أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج المبنى.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل المسجد قوله إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".

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