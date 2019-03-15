قوات الجيش اليمني تُحبط هجومًا لميليشيا الحوثي بالجوف

أحطبت قوات الجيش اليمني، أمس الخميس، هجومًا لميليشيا الحوثى فى مديرية برط العنان شمالى محافظة الجوف. ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "ستمبرنت" عن أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود قوله إن عناصر من الميليشيا، حاولت التسلل باتجاه عن أركان حرب اللواء التاسع حرس حدود قوله إن عناصر من الميليشيا، حاولت التسلل باتجاهمواقع فى سلسلة جبال الربعة وأحبطتها قوات الجيش وأجبرتها على التراجع والفرار مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيا، فيما أسرت قوات الجيش عددًا من عناصرها.

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