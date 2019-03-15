أميركا تدرس إجراءات ضد منتهكي حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ الصيني

ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق المسلمين في إقليم شينجيانغ الصيني ووصفتها بأنها "عار كبير على الإنسانية".

وقال المتحدث روبرت بالادينو للصحفيين في إفادة "نحن ملتزمون بالدعوة لمحاسبة مرتكبي تلك الانتهاكات وندرس فرض عقوبات مستهدفة كذلك".

وأضاف "سنواصل مطالبة الصين بإنهاء هذه السياسات وبإطلاق سراح الأشخاص المعتقلين تعسفياً".

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