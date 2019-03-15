الكونجرس يرفض تمويل الجدار وترامب يلجأ إلى الفيتو لنقض القرار

صوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح إنهاء إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بشأن الوضع على الحدود مع المكسيك، ما يعني رفض تمويل الجدار الذي يريد الرئيس بناءه دون موافقة الكونجرس.

وفور إعلان نتيجة التصويت، أعلن ترامب أنه سيلجأ إلى الفيتو لنقض قرار مجلس الشيوخ.

واكتفى ترامب بكتابة كلمة "فيتو" على صفحته على "تويتر".

Advertisements

وكان ترامب قد أعلن مسبقا أنه سيستخدم الفيتو الأول خلال رئاسته إذا وافقت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ على القرار الذي يتحدى مبادرته.

وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديموقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب، ينص على أن "حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 فبراير 2019 تعتبر ملغاة".

وكان مجلس النواب اعتمد بأغلبية كبيرة قراراً يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" وبعد إقراره في مجلس النواب انتقل مشروع القرار إلى مجلس الشيوخ.