قتلى ومصابون في إطلاق نار داخل مسجدين في نيوزيلندا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سقط العديد من القتلى، وأصيب آخرون، فجر اليوم الجمعة، في هجوم مسلح على مسجدين في مدينة كرايست تشيرش في نيوزلندا.

وقالت وسائل إعلام نيوزيلندية إن مسلحين أطلقوا النار داخل مسجدين يكتظان بالمصلين فجر اليوم.

وأفاد آخر تقرير صادر عن الشرطة النيوزيلندية إن الوضع في المدينة "خطير ويتطوّر"، مشيرة إلى استمرار إطلاق النار.

وكانت تقارير أولية قد تحدثت عن هجوم على مسجد واحد، وبعد نصف ساعة وقع هجوم ثان على مسجد آخر.

وبحسب الشرطة فقد تم اعتقال شخص واحد. وفي وقت لاحق أفادت "رويترز"، أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص وامرأة، بشبهة التورط في الهجومين.

وبحسب شهود عيان فإن شخصا يرتدي ملابس سوداء داخل إلى أحد المساجد، وشرع في إطلاق النار.

وقال المفوّض مايك بوش إنّ القتلى سقطوا في موقعين، في مسجد بشارع دينز وفي مسجد آخر بشارع لينوود، مشيراً إلى أنّه تمّ القبض على شخص واحد. لكنّ المحققين لم يكونوا متأكّدين من عدد مُطلقي النار.

وأضاف بوش أنّ الشرطة تطلب في يوم الصلاة هذا، من جميع المسلمين تجنّب التوجّه إلى المساجد "في كلّ أنحاء نيوزيلندا".

وأفادت وسائل إعلام محلّية بأنّ هناك ستّة قتلى فضلاً عن عدد من الجرحى.

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وطوّقت قوّات الأمن مساحة كبيرة من المدينة. وقالت الشرطة في بيان إنّها "تستجيب بكامل قدرتها" مع ما يحدث، "لكنّ المخاطر ما زالت مرتفعة للغاية".

وأثناء إطلاق النار، كان مسجد النور في شارع دينز يعجّ بالمصلّين، بمن فيهم أعضاء فريق بنغلاديش الوطني للكريكيت الذين لم يصبوا بأذى.

وقال أحد الشهود لموقع "ستاف.كو.إن زي" الإخباري إنّه كان يصلّي في المسجد عندما سمع إطلاق نار. وأثناء فراره، رأى زوجته ميتة أمام المسجد.

وقال المفوّض بوش "الشرطة تدعو الجميع في وسط كرايست تشيرش إلى عدم النزول إلى الشارع، والإبلاغ عن أيّ تصرّف مشبوه".

وخصّصت البلدية خطاً هاتفيّاً لذوي الطلاب القلقين على مصير أبنائهم الذين كانوا يشاركون في مكان غير بعيد بمسيرة ضدّ تغيّر المناخ.

ولم تتوافر معلومات رسمية عن العدد الدقيق للضحايا.

وقالت رئيسة الحكومة النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، إن الحديث عن "أحد الأيام المظلمة في تاريخ نيوزيلندا".

وأضافت أن ما حصل هو "حادث عنف استثنائي غير مسبوق"، مشيرة إلى أنه تم اعتقال شخص واحد، ويحتمل وجود متورطين آخرين في الهجوم.

يتبع..