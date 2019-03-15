العديد من القتلى بهجوم على مسجدين بنيوزيلندا

الخليج 365 - الرياض- المناطق - وكالات

شهد مسجدين في مدينة كرايست تشورش في نيوزيلندا، اليوم الجمعة، جريمة مروعة، إذ أقدم مسلح على فتح النار على المصلين في المسجد، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات. وبث المسلح الذي ثبَّت كاميرا على رأسه مشاهد القتل على فيسبوك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأظهر الفيديو المسلح وهو يفرغ رصاص رشاشه في أجساد عدد من الأشخاص الذين استلقوا أرضاً، في حين حاول بعضهم الفرار.

وقال المفوض مايك بوش إن القتلى سقطوا “على حد علمنا في موقعين، في مسجد بشارع دينز وفي مسجد آخر بشارع لينوود”. Advertisements كما صرح شهود لوسائل الإعلام بأن رجلاً يرتدي ملابس مموهة تشبه ملابس الجيش، ويحمل بندقية آلية أخذ يطلق النار عشوائياً على الناس في مسجد النور.

وأفادت وسائل إعلام محلية بسقوط 6 قتلى على الأقل، وأكثر من 20 جريحاً. ونقلت عن شاهد عيان قوله إنه رأى العديد من أشخاص على الأرض مضرجين بدمائهم.

ونقلت قناة “وان نيوز” التلفزيونية عن شاهد عيان قوله إنه رأى ثلاثة أشخاص يرقدون على الأرض وينزفون خارج المبنى. في حين نقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد آخر قوله إنه رأى “دماء في كل مكان”.

كما نشرت بعض وسائل الإعلام المحلية صورة مرجحة للمشتبه به، وأشارت إلى أنه صور جريمته، عبر كاميرا مثبتة على خوذة كان يعتمرها، وبثها على فيسبوك.