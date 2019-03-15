دمار هائل بعد 40 غارة إسرائيلية على غزة في أقل من 5 ساعات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - آثار القصف على القطاع

واصلت طائرات الاحتلال شن غارات على أهداف متفرقة في قطاع غزة، ما أحدث دمارا هائلا وإصابة امرأة وزوجها بجروح خطيرة.



وأفاد مصدر أمني لـ"العين الإخبارية" أن طائرات الاحتلال شنت 40 غارة خلال أقل من 5 ساعات فجر اليوم، طالت مواقع لحماس وأهدافا مدنية.

وذكر أن إحدى الغارات استهدفت منزلا غرب رفح، ما تسبب في إصابة امرأة وزوجها بجروح خطيرة.

وأشار إلى أن القصف طال بثلاثة صواريخ مقرا للأسرى في ساحة الكتيبة المكتظة بالسكان وسط غزة، وصالة أفراح غرب المدينة.





وأضاف أن غارات استهدفت مواقع عسكرية لحماس في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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كما شنت الطائرات الإسرائيلية العديد من الغارات على أراضٍ زراعية ومواقع تتبع حماس والجهاد الإسلامي.



وقال الدكتور محمد أبو هلال، مدير الاستقبال والطوارئ في المستشفى الأوروبي: "إن إصابتين وصلتا المستشفى إثر القصف الإسرائيلي، إحداهما امرأة حامل أصيبت ببتر في يدها وحالتها خطيرة، والرجل أصيب في ظهره وحالته خطيرة".

واتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس بالوقوف خلف إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه تل أبيب.





وبالتزامن مع قصف الاحتلال للقطاع، أعلنت تل أبيب أن صافرات الإنذار دوت في عدة مستوطنات، بعد إطلاق قذائف من داخل غزة.

وكان الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي أقر بأن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تفاجأت بإطلاق صاروخين على إسرائيل من القطاع.

وترأس بنيامين نتنياهو عقب إطلاق الصواريخ جلسة طارئة لأجهزة الأمن في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لتقييم الموقف، تلاه قصف طائرات الاحتلال القطاع.