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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعوات ألمانية بحظر السفر إلى تركيا
طالب رئيس الحزب الديمقراطي الحر والعضو البارز بالبرلمان الألماني كريستيان ليندنر بإصدار تحذير شامل من السفر لتركيا، ووقف مفاوضات انضمامها للاتحاد الأوروبي، منتقدا "الوجه القبيح" لدكتاتورية أردوغان.
وفي تصريحات لصحيفة تاجس شبيجل الألمانية الخاصة، اليوم الخميس، قال ليندنر "أظهرت تركيا في التعامل مع الصحفيين الألمان الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري برئاسة أردوغان".
وأضاف "تركيا لم تعد تستوفي القواعد والقيم الأوروبية، وأن وزارة الخارجية يجب أن تصدر الآن تحذيرا عاما بالسفر إليها".
واستطرد قائلا "إذا كان أردوغان يريد اعتقال خصومه السياسيين في المطارات، فإن الأوروبيين لم يعدوا أحرارا أو آمنين في تركيا".
وأضاف "الاتحاد الأوروبي يجب أن يرد على هذه السياسات بالوقف الفوري لمفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، ووقف التعاون الاقتصادي مع أنقرة".
وأمس، أصدر البرلمان الأوروبي في جلسته العامة بمدينة ستراسبورج الفرنسية، توصية غير ملزمة للمجلس الأوروبي، بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.
وتشهد العلاقات الألمانية التركية توترات في الفترة الحالية على خلفية رفض أنقرة منح الاعتماد الصحفي لمراسلين ألمان.
وأجج هذه التوترات تصريح وزير الداخلية التركي عثمان صويل قبل أسبوع، بشأن اعتقال السياح الألمان الذين يزورون تركيا، وسبق لهم المشاركة في فاعليات احتجاجية ضد أنقرة في ألمانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس حزب ألماني مطالبا بحظر السفر لتركيا: أردوغان أظهر وجهه القبيح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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