هل وصول السترات الصفراء للبرلمان يعني رحيل ماكرون؟

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تراهن حركة السترات الصفراء على التواجد في البرلمان الأوروبي، والذي قد يكون بداية الطريق لزعزعة استقرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على المستوى السياسي.

على الرغم من المؤشرات الحالية التي تؤكد خروج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أزمته السياسية التي أشعلتها حركة السترات الصفراء، فإنه لا يزال المتظاهرون الأشهر خلال العام الماضي، يرون أن الإطاحة بالرئيس الفرنسي ممكنة. وتراهن الحركة الاحتجاجية الشهيرة على الانتخابات البرلمانية في مايو المقبل، والتي يرون أنها قد تكون بمثابة نقطة تحول في المشهد السياسي داخل فرنسا، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية الأوروبية، والتي قد تشهد تغيرا كبيرا في الأروقة السياسية داخل منطقة اليورو.

وشن كريستوف شالنكون، أحد الشخصيات البارزة داخل حركة السترات الصفراء، هجومًا قاسيًا ضد ماكرون قبل شهرين من التصويت الأوروبي. وأكد شالنكون لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية اليومية: "ماكرون ديكتاتور.. الانتخابات الأوروبية ستكون استفتاء على وجوده". على غرار أوروبا.. «السترات الصفراء» تغزو إسرائيل وقالت

وشن كريستوف شالنكون، أحد الشخصيات البارزة داخل حركة السترات الصفراء، هجومًا قاسيًا ضد ماكرون قبل شهرين من التصويت الأوروبي. وأكد شالنكون لصحيفة "إل جورنال" الإيطالية اليومية: "ماكرون ديكتاتور.. الانتخابات الأوروبية ستكون استفتاء على وجوده". على غرار أوروبا.. «السترات الصفراء» تغزو إسرائيل وقالت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، أن شالنكون عضو السترات الصفراء البارز، حذر الرئيس الفرنسي من مواجهته في الاقتراع، حيث يقوم شالنكون بإعداد قائمته الخاصة التي سيخوض من خلالها المعترك الانتخابي للبرلمان الأوروبي خلال مايو. وقال: "لدينا بالفعل أكثر من 30 مرشحًا، بحلول نهاية الشهر، سيتم الانتهاء من القائمة". الاقتراع داخل فرنسا لاختيار أعضائها في البرلمان الأوروبي، والذي سيكون في 26 مايو، بدأت مؤشرات تظهر قبل أشهر قليلة من انطلاقه، حيث أعطت استطلاعات الرأي زمام المبادرة لحزب ماكرون “La Republique En Marche” خلال الشهر الماضي، لكنها أظهرت أيضًا أن هناك العديد من القوى السياسية التي لا تزال تسعى في المشهد السياسي الفرنسي. Advertisements وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة استطلاع الرأي "إيفوب فيديكيال" في الفترة ما بين 9 و13 مارس الجاري، تضمن 1338 شخصًا، أن حزب الرئيس الفرنسي له الغلبة بنسبة 24%، فيما كانت ماريان لوبان ثانيًا بنسبة 21.5%. ارتفاع شعبية ماكرون.. وتراجع «السترات الصفراء» ومع ذلك، يعتقد شالينكون أن البرنامج الانتخابي لحركته سيحصل على أصوات من كلا الحزبين الرئيسيين، قائلًا: "سوف نرى.. بمجرد قراءة برنامجنا، سيصل إلى الجمهور هدفنا وهو الانتهاء من حكم ماكرون". وأضاف: "هذا نجاح بالنسبة لنا، أن نحصل على حوالي 15 % من الأصوات". وقال ممثل السترات الصفراء، إن مستطلعي الرأي يمنحون أصواتهم لماكرون لمجرد أنهم لا يعولون الكثير على الناخبين الفرنسيين الذين لا يريدون الإدلاء بأصواتهم على الإطلاق، حيث يشعرون بخيبة أمل كبيرة من الوضع السياسي داخل فرنسا. وأضاف: "المستطلعون جميعهم ينتمون للرئيس، لكن الحقيقة هي أن هناك ما بين 50 إلى 60 % من المواطنين لا يريدون التصويت، وسنتحدث إليهم، أولئك الذين لا يشعرون بأنهم ممثلون من قبل أي حزب في فرنسا". فرنسا تشكل «مجلس المناخ» بعد مظاهرات السترات الصفراء تعرض شالنكون لانتقادات من قبل الجناح المعتدل لحركة السترات الصفراء، لكونه متهورا للغاية، ولديه مواقف متطرفة على المستوى السياسي، خاصة فيما يتعلق بإزاحة ماكرون من رئاسة فرنسا، لكنه رفض هذه الانتقادات، مؤكدًا أنه يهدف لحل سياسي خالص. ويدعو برنامج شالنكون إلى الإطاحة بالعولمة الاقتصادية، والتي -من وجهة نظره- سوف تؤدي إلى مخاطر كبيرة على البشر في المستقبل القريب. وعلى الرغم من أن شالنكون لم يكشف عن خططه للإطاحة بالرئيس الفرنسي، إلا أنه يرى التواجد في البرلمان الأوروبي، سيكون له معنى رئيسي في رفض الشعب الفرنسي ضمنيًا لأداء ماكرون كرئيس للبلاد على مدى العامين الماضيين، كما أنه سيكون بمثابة تحد لسياساته على المستوى الاقتصادي.

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