شكرا لقرائتكم خبر عن "مواطنون ضد الغلاء": الجماعة الإرهابية يستغلون منظومة الدعم فى الترويج للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن جماعة الإخوان الإرهابية هى المسئولة عن كل الكوارث التى تشهدها البلاد خلال السبع سنوات الأخيرة، وشهدت الأيام الأخيرة ترويجهم للشائعات والأكاذيب وخاصة فى القضايا التى تخص قطاعًا عريضًا من المجتمع المصرى ألا وهى منظومة الدعم.

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وأشار العسقلانى، فى تصريحات له، أن اللجان الإلكترونية تروج لشائعات تخص منظومة الدعم، وذلك لأن هذه القضايا تخص أكثر من نصف الشعب المصرى، وهذا يعنى أنهم سيضمنون أن شائعاتهم ستصل لأكبر عدد من المواطنين ولكن وعى المصريين أفشل مخططات هذه الجماعة فى الوصول لهدفهم المشبوه.

وأوضح رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، أن التصدى لهذه الشائعات يعتمد على محورين؛ الأول توفير البيانات الدقيقة من قبل الدولة والرد على هذه الشائعات والأكاذيب بالأدلة والبراهين، بالإضافة لدور المواطن وعدم الانسياق خلف هذه الشائعات.