مقتل تسعة أشخاص في إطلاق نار بمسجد بنيوزيلندا

قتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص نتيجة إطلاق نار على مسجد في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا.

وفي وقت سابق أفيد أنه تم بالفعل نقل ستة أشخاص إلى مستشفى المدينة، وكانت وحدة العناية المركزة تستعد لاستقبال من 40 إلى 50 ضحية أخرى.

ووفقا لشهود عيان، فتح النار في المسجد من أسلحة أوتوماتيكية رجل يرتدي خوذة، ونظارات وسترة جيش.

ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن شاهد داخل المسجد قوله إنه سمع دوي أعيرة نارية وإن أربعة أشخاص على الأقل يرقدون على الأرض "وهناك دماء في كل مكان".