الجيش الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخين على تل أبيب

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، افيخاي ادرعي شن غارات جوية ضد أهداف إرهابية في قطاع غزة تأتي غارات الجيش الإسرائيلي على القطاع بعد ما أعلنت "هيئة البث الإسرائيلية" أن القبة الحديدية اعترضت صاروخين فوق تل أبيب، وذلك عقب رصدهما وإطلاق صافرات الإنذار.

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