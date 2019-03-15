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قتلى بإطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا

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أحد المساجد المستهدفة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحد المساجد المستهدفة

نشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش الجمعة، بعد استهداف مسجدين بالمدينة بعملية إطلاق نار أدت لسقوط قتلى ومصابين.

ونصحت الشرطة في بيان المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم، وطالبت المساجد بإغلاق أبوابها بعد الحادث.

وقالت الشرطة إنّ الوضع في كرايست تشيرش "خطير ويتطوّر" نظراً إلى أنّ مطلق نار لا يزال نشطاً. 

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من جانبها قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايست تشيرش .

وأضافت في مؤتمر صحفي أن هذا من اسوأ الأيام التي مرت على بلادها.

وتابعت "أن ما حدث في مدينة كرايستشرش هو عمل عنف غير مسبوق".

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