قتلى بإطلاق نار استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش بنيوزيلندا

نشرت الشرطة النيوزيلندية ضباطا مسلحين في وسط مدينة كرايست تشيرش الجمعة، بعد استهداف مسجدين بالمدينة بعملية إطلاق نار أدت لسقوط قتلى ومصابين.



ونصحت الشرطة في بيان المقيمين بوسط المدينة بالبقاء في منازلهم، وطالبت المساجد بإغلاق أبوابها بعد الحادث.

وقالت الشرطة إنّ الوضع في كرايست تشيرش "خطير ويتطوّر" نظراً إلى أنّ مطلق نار لا يزال نشطاً.

Advertisements

من جانبها قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا إنها لا تستبعد وجود العديد من مطلقي النار في كرايست تشيرش .

وأضافت في مؤتمر صحفي أن هذا من اسوأ الأيام التي مرت على بلادها.

وتابعت "أن ما حدث في مدينة كرايستشرش هو عمل عنف غير مسبوق".