شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف عدة مواقع في قطاع غزة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (غزة)

شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الليلة سلسلة غارات على عدة مواقع في قطاع غزة.

و أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرات حربية إسرائيلية من نوع ( إف 16 ) استهدفت بعدة صواريخ موقعًا في «نتساريم» جنوب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره و اشتعال النيران فيه، إضافة إلى إلحاق أضرار في منازل و ممتلكات الفلسطينيين المجاورة.

وأشارت الوكالة إلى أن طائرات الاحتلال قصفت موقعًا في حي الزيتون، جنوب المدينة، بصاروخين مما أدى إلى تدميره، و إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين، القريبة من الاستهداف.

Advertisements

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، قصفت طائرات حربية إسرائيلية موقعا غرب المدينة، تعرض سابقًا لعمليات قصف، مما أوقع أضرارًا جسيمة، و خسائر مادية، دون وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين.

وأضافت أن القصف أحدثَ حالة من الرعب والهلع في صفوف الآمنين لا سيما الأطفال منهم دون أن يبلّغ عن وقوع إصابات.

و أوضحت أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما تزال تجوب أجواء القطاع بشكل مكثف الأمر الذي ينذر بتجدد القصف في أية لحظة.

و زعم الاحتلال الإسرائيلي أن القصف جاء ردًا على إطلاق صاروخين من غزة على تل أبيب.