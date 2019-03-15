«تنسيق المساعدات الإغاثية» باليمن يطالب بإيقاف العبث الحوثي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عقد مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي لليمن اجتماعه الثلاثين برئاسة مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد البيز بمقر المركز في الرياض.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمليات الإغاثية في اليمن، وما تم تقديمه من قبل الهيئات الإغاثية المانحة لليمن خلال المرحلة الماضية، وما سيتم تقديمه خلال المرحلة المقبلة.

وأهاب أعضاء المجلس بالأمم المتحدة ومنظماتها والمجتمع الدولي بالوقوف بحزم أمام الجرائم البشعة التي تقدم عليها الميليشيات الإرهابية الحوثية وتنتهك فيها مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، ومنها الحصار الذي تفرضه الميليشيات الحوثية على أبناء منطقة حجور بحجة منذ ما يقارب شهر، والمطالبة بالضغط على الميليشيات الحوثية لفك الحصار عنها والسماح بإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية.

مساعدات قدمها مركز الملك سلمان باليمن