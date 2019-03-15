شكرا لقرائتكم خبر عن زيارة ميدانية لـ"نقل البرلمان" لطرق وموانئ الإسكندرية.. الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، زيارة ميدانية الأحد المقبل برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، إلى عدد من الطرق والموانئ، بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل فيها، ومستجدات التطوير، تمهيداً لعمل تقرير موسع لمناقشته فى اللجنة.

ومن المقرر، أن تزور اللجنة، طرق كافورى برج العرب، وطريق محور الداخلية، وستتفقد محطة قطار الإسكندرية، ومحطة سيدى جابر، وميناء الإسكندرية، وميناء الداخلية، إلى جانب لقاء العاملين بتلك الأماكن للاستماع إلى مشكلاتهم.