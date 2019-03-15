رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تصويت نهائي الخميس، التمويل الطارىء للجدار الذي يشيده دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يشكل هزيمة للرئيس.
وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديموقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب.
وينص القرار على أن "حال الطوارىء الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 فبراير 2019 (...) تعتبر ملغاة". من جهته هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام حق النقض "فيتو" من أجل إنشاء جدار المكسيك.
كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس الأمريكي يرفض تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.