الكونجرس الأمريكي يرفض تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تصويت نهائي الخميس، التمويل الطارىء للجدار الذي يشيده دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يشكل هزيمة للرئيس.

وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديموقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب.

وينص القرار على أن "حال الطوارىء الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 فبراير 2019 (...) تعتبر ملغاة". من جهته هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام حق النقض "فيتو" من أجل إنشاء جدار المكسيك.