اخبار العالم

الكونجرس الأمريكي يرفض تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تصويت نهائي الخميس، التمويل الطارىء للجدار الذي يشيده دونالد ترامب على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي يشكل هزيمة للرئيس.

وانضم 12 على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين، إلى الديموقراطيين في التصويت على قرار سبق أن أقره مجلس النواب.

وينص القرار على أن "حال الطوارىء الوطنية التي أعلنها الرئيس في 15 فبراير 2019 (...) تعتبر ملغاة". من جهته هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باستخدام حق النقض "فيتو" من أجل إنشاء جدار المكسيك.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكونجرس الأمريكي يرفض تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى