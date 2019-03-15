قيادي بمستقبل وطن: ملتقى الشباب العربي الأفريقي لتبادل الخبرات والثقافات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

قال المهندس هشام الهمامي، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن ملتقى الشباب العربي الأفريقي 2019، يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والثقافات بين مختلف شباب الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى إظهار الصورة الجيدة للعالم بأن مصر دولة آمنه مستقرة، قادرة على استضافة الشباب من مختلف دول العالم، ما يساهم في تشجيع وترويج العملية السياحية في مصر.

وأضاف الهمامي، في بيان، اليوم، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يريد جمع النماذج الناجحة من شباب القارة الأفريقية والدول العربية على أرض مصر بعدما نجحت تجربة منتدى شباب العالم وفاقت جميع التوقعات، مشيرًا إلى أن حوار الرئيس السيسي مع هؤلاء الشباب دائمًا ما يكون مثمرًا في مختلف المجالات.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن هناك اهتمامًا وحرصًا من الرئيس السيسي منذ تولية الرئاسة على التواصل مع الشباب وتبادل وجهات النظر معهم وتأهيلهم للقيادة وصنع القرار، داعيا إلى ضرورة وضع توصيات المنتدى لتكون موضع التنفيذ والاهتمام.