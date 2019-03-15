الأحد.. "يوم الشعوب الدولى" بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - ​كتب- محمد قاسم:

تنظم كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، الأحد المقبل، "يوم الشعوب الدولي" في إطار اهتمام الجامعة بتنمية معرفة الطلاب بالتراث الثقافي والحضاري للدول.

وأوضح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أن اليوم يهدف إلى تحقيق التواصل بين الحضارات والتعارف بين شعوب بين مصر والدول الأخرى لعرض ثقافاتهم ونتاجة حضارة هذه الشعوب في الجوانب المختلفة سواء الفنون أو النواحي الاجتماعية والثقافية وغيرها، والتعرف على أفكارهم وثقافاتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

وأضاف نجم، في تصريحات صحفية، أن الاحتفالية ستعود بالنفع على الطلاب من خلال تبادل الخبرات والثقافات بين أبناء الكلية وأبناء البلدان الأخرى.