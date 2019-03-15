سروال جينز ينقذ حياة رجل من الغرق

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
استعان رجل ألماني بسرواله ليطفو على سطح الماء لأكثر من 3 ساعات، بعد أن وقع من اليخت الذي كان يبحر به إلى الماء.
وكان آرني موركي (30 عاماً) يبحر مع شقيقه في خليج تولاغا قبالة نيوزلندا في 6 مارس (آذار) الجاري، عندما تأرجح اليخت بشكل غير متوقع، مما أدى إلى سقوطه في الماء، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.
ولم يتمكن آرني من التقاط سترة النجاة التي ألقى بها شقيقه له، وسرعان ما حملته المياه بعيداً عن اليخت، بحسب ما ذكر موقع وكالة رويترز.
وفي حديث لصحيفة محلية قال آرني "لحسن الحظ كنت أعرف خدعة سروال الجينز، ولولا سروالي لم أكن لأعيش لهذه اللحظة".
وبعد أن عقد السروال عند نهاية الساقية، رفعه فوق الماء ليمتلأ بالهواء، وصنع منه سترة نجاة، ساعدته على البقاة طافياً، واستطاعت طائرة إنقاذ مروحية أن تحدد موقعه بعد حوالي 3 ساعات ونصف.
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